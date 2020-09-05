خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية بعد مد غلقه حتى 6 سبتمبر

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2020 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وتقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية قبل إغلاقها بساعات، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، كالتالي:

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق

- الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

- يختار الطالب مصدر الشهادة التي حصل عليها.

- يُدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

- إدخال الرغبات التي يريدها الطالب بالترتيب.

- التأكد من سلامة البيانات الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

- عرض قائمة رغبات الطالب على الشاشة، ويُسمح له بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

- بعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يجرى عرض القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق.

- بعد التسجيل إلكترونيًا يعرض الموقع استمارة الرغبات التي جرى تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها، وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا، ويمكن طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف، وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيجرى إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

وأتاحت الجامعات المصرية معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية أمام الطلبة، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، تضم 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبى" بعدد 60 ألفاً و64 طالباً وإجمالي 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة.