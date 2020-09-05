التعليم العالي: تقليل الاغتراب خلال 3 أيام من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

قال السيد عطا، المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق خلال 72 ساعة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2020، وذلك وفقا للنسبة المقررة بـ 10% التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

التعليم العالي: مد باب التسجيل الإلكتروني لرغبات المرحلة الثانية 2020

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.