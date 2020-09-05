"صناع الخير" توقع الكشف على ألفي مريض عيون بسوهاج

وقعت مؤسسة صنّاع الخير للتنمية الكشف على ألفي مريض عيون في محافظة سوهاج.

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتحت إشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء "صنّاع الخير للتنمية"، إن المؤسسة نجحت في توقيع الكشف على الأهالي غير القادرين، من خلال قوافل مبادرتها "طاقة نور" على مدار أسبوع كامل بسوهاج بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة.

وأشار "زمزم" إلى أن جهود صنّاع الخير تشمل بجانب توقيع الكشف على عيون الأهالي غير القادرين بالقرى الأشد احتياجًا، إعادة إعمار وتنمية شاملة لهذه القرى، لافتًا إلى أن المؤسسة ستبدأ تنفيذ إعادة أعمار لـ10 قرى بسوهاج قريباً.

يُذكر أن مؤسسة صنّاع الخير للتنمية نظمت خلال 3 سنوات 15 قافلة للكشف على عيون الأهالي غير القادرين بالقرى الأشد احتياجًا بأنحاء سوهاج.