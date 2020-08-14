قوافل طبية للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة بأودية شرم الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، انطلاق قوافل طبية مجانية لأودية شرم الشيخ غدًا السبت، لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان لحالات الأمراض المزمنة، وفقًا للمبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة.

وأشار الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل تضم فرق طبية مجهزة وصيدلية وإداريين، لمتابعة وفحص المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، واتخاذ اللازم نحو إصدار وتجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن القوافل ستنطلق بداية من غدًا السبت، ومستمرة حتى الخميس المقبل، ومن المقرر أن تجوب جميع الوديان التابعة للمدينة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل المتنقلة ستتجه غدًا إلى وادي خريزة، والأحد بوادي الخناصير، والإثنين بمنطقة حي النور، والثلاثاء بمنطقة الهضبة أمام مركز الشباب، والأربعاء بوادي مندر، والخميس بوادي الشرفا.