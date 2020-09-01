تدشين قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، اليوم، عن إعداد خطة لتنفيذ 7 قوافل طبية للقرى الأكثر إحتياجا خلال شهر سبتمبر الجاري، بنطاق المحافظة، في إطار التنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين وصرف العلاج بالمجان.

جاءت تصريحات المحافظ بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بشأن خطة القوافل الطبية، حيث سيجري تنفيذ القوافل بقرية "55 أبو ماضي" ببلقاس، وقافلة بقرى "أبو نور الدين بمدينة جمصة، القيطون بمركز ميت غمر، موسى العربي، الأمل بمركز بلقاس، الخليج بمركز المنصورة، وقرية الرحمانية بمركز ميت غمر".

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة، إن القافلة الواحدة سيتم تنفيذها على مدار يومين بالقرية وهى أيام "الجمعة والسبت" أو "الاثنين والثلاثاء" أسبوعيا لتغطية الخدمة للمترددين عليها من أبناء القرية والقرى المجاورة .

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة إلى ضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لقاطنيها موضحًا أن منظومة القوافل الطبية تستهدف تقديم الخدمة للمواطنين تخفيفا عن كاهلهم، مؤكدًَا إهتمامه البالغ بوصول الخدمة الطبية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة.