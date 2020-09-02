انطلاق 10 قوافل طبية مجانية اليوم في المناطق النائية

تبدأ اليوم وزارة الصحة والسكان، في إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وتضم القوافل كل التحصصات في النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، وتستمر لمدة يومان.

وتوفر القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كل الأدوية، مع إمكانية تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتنتشر تلك القوافل في محافظات مختلفة، تستعرض "الوطن" أماكنها في السطور التالية.

1) البلابيش قبلي مركز دار السلام محافظة سوهاج.

2) السلام مركز السادات محافظة المنوفية.

3) البساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط.

4) المعدية مركز إدكو محافظة البحيرة.

5) الهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية.

6) الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة.

7) أبنود مركز قنا محافظة قنا.

8) صفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف.

9) القواسم مركز مطروح محافظة مطروح.

10) العتمور المستجد مركز كوم امبو محافظة أسوان.