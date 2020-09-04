قوافل طبية مجانية بـ10 تخصصات تجوب مدن جنوب سيناء

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، قوافل طبية مجانية؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين بوديان مدينة أبوزنيمة.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى تنظيم قوافل طبية لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات العلاجية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد وكيل الوزارة أن القافلة انطلقت اليوم لوادي تال أحد أودية أبوزنيمة، وغدًا ستتجه إلى وادي غرندل، ومن المقرر أن تتجه القافلة لوادي الرملة، الثلاثاء المقبل، يليها وادي البدع يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر، وإلى منطقة سرابيط الخادم يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر، ثم وادي النصب يوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن القافلة تضم 10 تخصصات طبية، وهي الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء، وسيجرى توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.