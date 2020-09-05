تعرف على خطوات تدوير "قش الأرز" لتحقيق الاستفادة وحماية البيئة

بدأت وزارة البيئة إجراءات منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، المعروفة بالسحابة السوداء لعام 2020، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية، ومع بدء الموسم تتزايد الأسئلة حول مصير 3 ملايين طن قش فى مصر سنويا وكيفية الاستفادة منه، وإعادة تدويره بما يحقق عائدا ماديا للمزارع، والحفاظ على البيئة في نفس الوقت.

"الوطن" ترصد خطوات جمع القش وإعادة تدويره والاستفادة التي تتحقق منه وهي كالتالي:

- تقوم إدارة شئون البيئة والأفرع الإقليمية بالأقاليم بتلقي طلبات الشباب والمزارعين لفتح مواقع جديدة للعمل بمجال مشروع جمع وكبس وفرم قش الأرز وبيعه كسماد عضوى.

- تتولى الأفرع الإقليمية المسئولة عن منظومة تجميع قش الأرز تعريف وتوجيه المزارعين والشباب الراغبين فى تقديم طلبات لفتح مواقع لتجميع قش الأرز.

- تجرى دراسة هذه الطلبات ومعاينة هذه المواقع وفقا للاشتراطات المنظمة لهذا الشأن، وأيضا التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات لاختيار مواقع مناسبة قريبة من المساحات المنزرعة بالأرز.

- تقوم الأفرع بالتعاون مع مديريات الزراعة بتأجير معدات زراعية كالمكابس والفرامات والجرارات الزراعية المدعومة من وزارة البيئة.

- تدعم وزارة البيئة الشباب بتأجير المعدات التى تقدمها وزارة البيئة بإيجار رمزى لهم من أصحاب المواقع.

- تتولى وزارة البيئة جمع الناتج من عمليات الكبس والفرم لإعادة تدويره.

- يستخدم الناتج في عدد من المشروعات، منها دمجه مع البرسيم قبل وضعه للحيوانات مما يزيد ‘نتاجية اللبن، كما يضاف إلى قش الأرز مادة اليوريا لكي يتحول إلى علف تستخدمه الحيوانات كغذاء لها بعد احتواءه على مادة البروتين.

- بدأت بعض المصانع تستخدمه في صناعات عديدة عن طريق استخراج مادة السيلكون وهى الجسم الأساسي لأعواد الأرز، لاستخدامها في تصنيع الأسلاك الكهربائية المستخدمة في تشغيل الأجهزة التكنولوجية.

- بدأت مصانع الأخشاب بجمع قش الأرز وتفتيته بآلات خاصة لتحويله إلى "تبن"، ثم كبسه داخل مكابس كبيرة ووضع مادة لاصقة عليه لإنتاج الخشب الحبيبي والخشب الكونتر، وبعدها تصنع ألواح الخشب.

- افتتحت وزارة الصناعة مؤخرا مصنعا لتحويل قش الأرز إلى ورق.