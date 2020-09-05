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"أكلت حتة حشيش".. كشف تفاصيل تسمم طفلة في "مدينتي"

كتب:

أحمد عبد اللطيف
01:56 م | السبت 05 سبتمبر 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل واقعة تسمم طفلة تبلغ من العمر عامين داخل شقة بمدينتي، وتبين من التحريات أن الطفلة تناولت قطعة من جوهر الحشيش أثناء لهوها داخل شقة أسرتها، وجرى نقل الطفلة إلى المستشفي لعلاجها.

تلقي  اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطاراً من المستشفى يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر عامين مصابة بحالة إعياء شديد وتسمم، وكشف التقرير الطبي أن سبب التسمم هو تناول الطفلة قطعة من مخدر الحشيش.

وبمناقشة والد الطفلة قرر أنه يتعاطى المواد المخدرة في المنزل وأثناء لهو ابنته بالشقة عثرت على قطعة على الأرض وتناولتها مما أصابها بتسمم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

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