فريد أبو حديد ينعى يوسف والي: أهم رجال الزراعة المصرية

نعى الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والذي وافته المنية فجر اليوم في منزله بالجيزة.

وأكد "أبو حديد" أن الفقيد أهم رجال الزراعة المصرية، وتاريخه وإنجازاته شاهدة على وطنيته وحبه لمصر، داعيًا الله أن يطيب ثراه ويكرم مثواه ويجعل الجنة مستقره ومأواه، وأن يلهم اهله الصبر والسلوان.

وكان الفقيد قد توفى صباح اليوم، وقال شقيقة الدكتور ماهر والي لـ"الوطن"، إن الجنازة ستُشيع من مسقط رأس بالشواشنة بمحافظة الفيوم، حسب وصية الفقيد.

ويوسف أمين والي موسي ميزار أحد قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، ووزير أسبق للزراعة واستصلاح الأراضي، وهو خريج كلية الزراعة، ولم يتزوج، ورشُح نائبًا في مجلس الشعب المصري عن دائرة الشواشنة في محافظة الفيوم، وشغل منصب أمين عام الحزب قبل صفوت الشريف، وخرج من وزارة الزراعة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليًا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان وبرأته المحكمة.

عمل الدكتور يوسف والي 20 عاما في المطبخ السياسي والحزبي ولم يكن قريبا فقط من صناع القرار، بل كان شريكًا وصانعًا في الكثير من القرارات مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكرم الرئيس جمال عبد الناصر "والي" بجائزة الدولة عام 1968، كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977، وتولى الوزارة عام 1984، وتركها عام 2004.