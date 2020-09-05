فاتورة المشروعات القومية بـ2021.. تضم 10 مليارات للعشوائيات (إنفوجراف)

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر مجموعة من الإنفوجرافات، الاستثمارات المخصصة لأبرز 24 مشروعاً قومياً مدرجاً بالخطة الاستثمارية للعام المالي "2020-2021".

تضمنت المشروعات المقرر تنفيذها واستكمالها تطوير المدن العشوائية، العاصمة الإدارية الجديدة، تطوير مدن الجيل الرابع، تطوير المستشفيات النموذجية، تطوير التعليم قبل الجامعي، تطوير منظومة المخلفات الصلبة، والتوسع في المجمعات الصناعية.

ورصدت الحكومة 45.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء وحده، بنسبة نمو 6.1% مقارنة بالاستثمارات المقررة العام الماضي، كما خصصت 103 ملايين لمدينة الأثاث بدمياط، و650 مليوناً لمشروع فصل البلازما، و1.6 مليار للجامعات الأهلية، و2.9 مليار لتنمية صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو، وخلاله تعمل الحكومة على تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات ضمن ما يُعرف بـ"الخطة الاستثمارية" وهي خطة تضعها وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارات أخرى، وعلى رأسها وزارة المالية، وتقدر خلالها حجم الإنفاق الموجه لمختلف القطاعات والوزارات بما يلبي حاجة كل قطاع.

45.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء

31.6 مليار جنيه لقطاع الاتصالات

100 مليون جنيه للأكاديمية الوطنية للشباب

136 مليوناً لمتحف الحضارة

103 ملايين لمدينة دمياط للأثاث

221 مليوناً للمستشفيات النموذجية

650 مليوناً لمشروع فصل البلازما

750 مليوناً للمدارس اليابانية

106 ملايين للجامعات الأهلية

1.87 مليار جنيه للجامعة المصرية اليابانية للعلوم

2 مليار جنيه لإدارة منظومة المخلفات الصلبة

2.9 مليار جنيه للتنمية المحلية بصعيد مصر

3.8 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي

3.9 مليار جنيه للمتحف المصري الكبير

4.5 مليار جنيه لمدن الجيل الرابع

3.68 مليار جنيه لتنمية جنوب سيناء

8.22 مليار جنيه لمحافظتي شمال وجنوب سيناء

8.3 مليار جنيه لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة

5 مليارات جنيه لتطوير المجمعات الصناعية

10 مليارات جنيه لتطوير المناطق العشوائية

13.9 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية

4 مليارات جنيه لمنظومة التأمين الصحي الشامل

15.5 مليار جنيه للعاصمة الإدارية الجديدة

12.3 مليار جنيه لتطوير مترو الأنفاق