يوسف رزق الله.. موسوعة السينما وملهم الأجيال

في القرن الماضي، كانت برامجه عن السينما العالمية "نبراسًا" مضيئًا للجمهور، خصوصًا في وقت لم يكن ظهر فيه الإنترنت، والبحث على الشبكات العنكبوتية للحصول على المعلومات بـ"ضغطة زِر"، يصطحب الكاميرا، ويزور المهرجانات العالمية وإجراء مقابلات مع نجوم العالم، يقيم الندوات الثقافية السينمائية، ليصبح يوسف شريف رزق الله، "عراّب" الفن و"موسوعة" السينما العالمية التي شكلّت وجدان مختلف الأجيال.

في حي من أحياء القاهرة، ولد يوسف شريف رزق الله، في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر من عام 1942، وسط دقات طبول الحرب العالمية الثانية التي اندلعت قبل ولادته بأعوام قليلة واستمرت حتى عام 1945، كان شغف الصغير يتجه إلى سينمات وسط البلد، التي كان يذهب إليها بصحبة أسرته للترفيه عنه، ليزداد ارتباطه بالفن السابع ولم يكن يدرك يومًا أنه سيصبح أحد رموزه.

اعتاد يوسف شريف رزق الله، التفوق في دراسته، بخلاف إتقانه للعديد من اللغات التي ساهمت في إثراء معلوماته عن السينما العالمية، وبعد تخرجه من كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، دخل إلى بوابة "ماسبيرو" مبنى الإذاعة والتليفزيون للعمل "مُعدًا"، وظل يتدرج في مناصبه حتى أصبح رئيسًا للتحرير، ورئيسًا لجمعية الفيلم، ولقناة النيل الدولية، وقطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وجهاز السينما.

من أشهر البرامج السينمائية التي قدمها يوسف شريف رزق الله "نادي السينما، أوسكار، تليسينما، ستار، سينما في سينما، الفانوس السحري، سينما رزق الله".

لعب يوسف شريف رزق الله، دور المراسل الذي انطلق بزياراته لعدد من الدول، وتغطية المهرجانات العالمية، وإجراء لقاءات مع أبرز نجوم العالم.

في دورته الـ40 كرّم مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 المبدع يوسف شريف رزق الله، الذي شغل لسنوات عدة مديرًا فنيًا للمهرجان، وفي عام 2019 أهدى "القاهرة السينمائي" دورته الـ41 لروح يوسف شريف رزق الله، الذي غادر دنيانا في نفس العام يوم 12 يوليو بعد صراعًا مع المرض، وأطلق المهرجان اسم "رزق الله" على أحدث جوائزه والتي تحمل اسم جائزة الجمهور، وتذهب للفيلم الذي يستحوذ على إعجاب المشاهدين بعيدًا عن لجان التحكيم.

"رزق السينما".. عنوان الفيلم التسجيلي الذي عرضه مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، ويتناول مسيرة الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والذي حضره عدد كبير من أهل الفن والثقافة والإبداع.

"عراّب السينما، موسوعة الجيل، مُلهم الأجيال"، وغيرها من العبارات التي استخدمها محبي يوسف شريف رزق الله، لنعيه عقب وفاته كونه "أفضل من علمهم عشق الفن".