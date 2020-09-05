منتدى شباب العالم يدعو "بائع الفريسكا" لحضور الدورة المقبلة

دعت إدارة منتدى شباب العالم، الطالب إبراهيم عبدالناصر، الشهير ببائع "الفريسكا"، لحضور الدورة المقبلة من المنتدى التي تُقام تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت منتدى شباب العالم، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أنَّ "إبراهيم" يمكن أن "يخبرنا خلال المنتدى أكثر عن نفسه ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع".

وكان والد الطالب قد وجه نداء الى رئيس الجمهورية من خلال برنامج "مصر تستطيع" مساء أمس مع الاعلامي أحمد فايق وقال انه يتمنى ان يرى ابنه في مؤتمرات الشباب مؤكدا ان ابراهيم نموذج مكافح لشاب يعمل ومتفوق في الدراسة واكبر تكريم له هو حضور مؤتمر الشباب

"وإبراهيم" بائع الفريسكا، المتفوق دراسيًا، الذي يحلم بكلية الطب، أثار بابتسامته وإيجابيته اللافتة في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إعجاب الجميع بطموحه وإصراره، ولم تمضِ إلا ساعات قليلة على انتشار المقطع المصور حتى انهالت عليه المنح الدراسية والعروض المختلفة.

و"إبراهيم" يبيع الفريسكا مع والده منذ أن كان بالصف الرابع الابتدائي للمساعدة على نفقات الحياة ورغم صعوبة ظروفه والتحديات إلا أنه استطاع أن يكون أحد المتفوقين، حيث حصل على الثانوية العامة بمجموع 99.6% ويحلم بدراسة الطب والتخصص في قسم "الجراحة العامة".