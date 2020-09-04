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بائع الفريسكا: محدش أجبرني على الشغل من صغري

كتب:

شريف سليمان
07:32 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
بائع الفريسكا

بائع الفريسكا

قال إبراهيم عبدالناصر المعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا، إنه يعمل منذ أن كان طفلًا صغيرًا دون أن يجبره أحد على ذلك، موضحًا: "اشتغلت من نفسي، لأن كان عندي فضول تجاه كل شيء".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "ياما وقعت فلوس وببوظ حاجات وأنا شغال، وبابا عمره ما اتكلم معايا في حاجة".

وتابع أنه بدأ العمل مع والده بمحل المفروشات، ثم عمل بائعًا للفريسكا، مشددًا على أنه لم يتضرر من عمله، وهو ما جعله يتفوق في دراسته.

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