والد بائع الفريسكا: أتمنى أن يكون موجودا في مؤتمر الشباب المقبل

قال عبدالناصر راضي، والد إبراهيم المعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا، إن ابنته حبيبة تدرس في المرحلة الابتدائية وهي متفوقة وتحصل على نسبة نجاح 100% كل عام، معربًا عن أمله بأن تكون ناجحة مثل شقيقها إبراهيم.

بدوره قال خالد، شقيق إبراهيم خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، إنه حصل على نسبة نجاح 93%، وأنه غير راضٍ عن هذه النسبة: "نفسي أجيب زي إبراهيم وأبقى أحسن منه".

وتابع: "إبراهيم ذاكر لي مادة الرياضيات ومادة اللغة الإنجليزية، وكنت أسأله عن أي شيء يصعب عليّ فهمه".

وأوضح عبدالناصر راضي، والد إبراهيم المعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا، أن نجله محبوب ولا يفتعل المشكلات، ولا يحب أن يعدل عليه أي شخص في عمله: "هو محبوب من الناس ومن ربنا، كنا عشمانين في وزير التربية والتعليم إنه يتصل بينا ويقولنا إنه من العشر الأوائل، وتلقينا اتصالات من دول الخليج بالكامل وشخصيات مرموقة".

وواصل: "أول تليفون جالي كان من مكتب المستشار عدلي منصور، وقالي إن مكتبه مفتوح لإبراهيم في أي وقت، وده يكفيني فخرا، وكرمه رئيس الوزراء ووزير الشباب ووزير التربية والتعليم، وكل ذلك تحت نطاق رئيس الجمهورية، وأتمنى أن يكون موجودًا في مؤتمر الشباب المقبل مع الرئيس السيسي".