والد بائع الفريسكا: اتربينا على الشغل وإحنا عندنا 7 سنين

قال عبدالناصر راضي، والد إبراهيم المعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا، إن أهالي الصعيد يربون أبناءهم على الكفاح بداية من السنة السابعة في أعمارهم، حتى يستطيع الواحد منهم الاعتماد على نفسه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "لازم يشتغل عشان يعرف يجيب الجنيه، عشان يعرف يحافظ عليه إزاي ويمشي في الطريق الصحيح".

وتابع أن والده علمه الحفاظ على المال الذي يكسبه، وهو ما أكسبه القدرة على البعد عن أصدقاء السوء، لكي يصبح الإنسان فردًا صالحًا في المجتمع.

وأردف: "فيه ملايين زي إبراهيم، لكن هو السبب إن الناس دي يتبص عليها، في ناس أحسن منه ومتفوقة، بس محتاجة دعم، عشان هييجي عليها وقت وهتقف، والحمد لله الدولة بدأت تتحرك وتشوف الشباب اللي حصلوا على نسب نجاح كبيرة".