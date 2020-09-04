أول سيناتور مصري بـ جامعة ماكروميديا عن بائع الفريسكا: الشغل مش عيب

قال الدكتور محمد بدر أول مصري يفوز بمنصب سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا بألمانيا، وعميد كلية الإعلام في الجامعة، إنه يجرى اختيار أعضاء المجلس الرئاسي من خلال لجنة ترشح الأعضاء بمعايير كثيرة، وبعدها ترشح للانتخابات من خلال أساتذة الجامعة، ثم يجرى اختيار 6 أعضاء من أساتذة الجامعة، من كليات وتخصصات مختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أنه يبلغ من العمر 42 عامًا، موجهًا التحية لإبراهيم عبدالناصر المعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا الذي التحق مؤخرًا بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، وأطلق عليه لقب "المجتهد".

وتابع: "الشغل مش عيب، وعندنا الطلاب في مختلف المستويات الاجتماعية بيشتغلوا، لازم الطالب يساعد نفسه، وممكن يشتغلوا في كافيه أو مطعم، لدرجة إن طالبة عندي تنمتي إلى عائلة من أثرياء ميونخ كانت بتشتغل في كافيه وبتاخد بقشيش، وكان رئيس مجلس إدارة شركة من كبريات الشركات في العالم".