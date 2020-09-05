نقيب الفلاحين ناعيا يوسف والي: عالم جليل وشخصية عظيمة

نعى حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بعد وفاته صباح اليوم، قائلاً: إن "الدكتور يوسف والي، عالم مصري نفتخر به، خدم القطاع الزراعي بقدر استطاعته، وقدم نموذجًا إنسانيًا يُحترم، وتحمَّل المسؤولية في أوقات عصيبة"

وأضاف أبوصدام في بيان له اليوم: "ستظل ذكراه خالدة، وعلامة فارقة في تاريخ الزراعة المصرية"

وأوضح أن فلاحي مصر يشعرون بحزن كبير لوفاة والي، كعالم زراعي جليل، وشخصية مصرية عظيمة، لها ما لها وعليها ما عليها.

جدير بالذكر أن الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، توفي صباح اليوم، عن عمر يناهز 89 عامًا في منزله بالجيزة، وشُيعت الجنازة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الفقيد.

تخرج والي في كلية الزراعة، رُشح نائبًا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم.

شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كرّمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، وكرّمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.