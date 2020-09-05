محافظ الجيزة يقود حملة لإزاله تعديات على 48 فداناً على ترعة "والي"

تشهد محافظة الجيزة حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة العقارات المخالفة، سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص، أو المخالفة لشروط الترخيص، تنفيذاً لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

وقاد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، حملة لإزالة مخالفات بناء وتعديات على مساحة من الأراضي الزراعية، تُقدر بحوالي 48 فداناً ، بمنطقة "ترسا"، على محور ترعة "والي"، في نطاق حي جنوب الجيزة.

شملت التعديات التي تم إزالتها خلال الحملة 6 عقارات مقامة بالمخالفة للقانون على الأراضي الزراعية، مكونة من دور أرضي ودورين، بالإضافة إلى فيلا مخالفة، واستراحات ومخازن و"جمالون"، و20 سور تم بناؤها بدون ترخيص.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الحملة التي تم تنفيذها بحضور مدير الأمن، اللواء طارق مرزوق، أنه يجري حالياً العمل على إزاله كافه التعديات على الأراضي الزراعية بالمنطقة حتى سطح الأرض، لردع المخالفين.

ووجه "راشد" رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملةً، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، ومواجهة البناء المخالف والتعديات على الاراضي الزراعية بشكل رادع.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشاة القناطر، حيث تم إزالة مخالفة "جمالون" حديد، بمنطقه "أبو غالب"، وعقار مخالف من الطوب الأبيض على مساحة 70 متراً مربعاً، وإزالة مبنى خشبي على مساحة 60 متراً، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات مباني مخالفة على الأراضي الزراعية، بمساحة 300 متر، في نطاق مركز ومدينة أبو النمرس.