"ننتظرك".. بائع الفريسكا يتمنى عبر "مصر تستطيع" ومنتدى الشباب يستجيب

في لفتة إنسانية كريمة، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لنداء والد الطالب المتفوق إبراهيم عبدالناصر "بائع الفريسكا"، وقرر توجيه الدعوة له لحضور منتدى شباب العالم.

ووجَّه والد الطالب نداءً إلى رئيس الجمهورية، من خلال برنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية dmc، مساء أمس، مع الإعلامي أحمد فايق إلى الرئيس السيسي، متمنيًا أن يرى ابنه في مؤتمرات الشباب، حيث إن إبراهيم نموذج مكافح لشاب يعمل ومتفوق في الدراسة وأن أكبر تكريم له حضور مؤتمر الشباب.

وصلت رسالة والد الطالب سريعًا، واستجاب منتدى شباب العالم للشاب إبراهيم عبدالناصر راضي، بائع الفريسكا المتفوق والملتحق بكلية الطب جامعة الإسكندرية مؤخرًا، محققا حلمه وحلم أسرته، حيث دعاه المنتدى لحضور منتدى شباب العالم في نسخته المقبلة، تلبية لرغبته.

وأبرزت إدارة منتدى شباب العالم قصة إبراهيم كطالبٍ مكافحٍ على صدر صفحتها الرئيسية.

وكتب الحساب الرسمي للمنتدى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إبراهيم شاب مجتهد ومقيم بالإسكندرية، حصل على 99.6% في الثانوية العامة، في الوقت الذي كان يساعد فيه أهله في العمل، وهو يدرس حاليًا في كلية الطب، وحلمه التخرج وأهله يفخروا بيه".

"قصته اقتحمت وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما استجاب له وزير التعليم العالي وتعقبه بنفسه حتى توصل له، ليمنحه منحة دراسية كاملة ليكمل دراسته في الجامعة التي يحلم بها"، حسبما أوردت إدارة منتدى شباب العالم.

وأشار منتدى شباب العالم، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أنَّ "إبراهيم" يمكن أن "يخبرنا خلال المنتدى أكثر عن نفسه ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع".

"إبراهيم" يبيع الفريسكا مع والده منذ أن كان بالصف الرابع الابتدائي للمساعدة على نفقات الحياة، ورغم صعوبة ظروفه والتحديات إلا أنَّه استطاع أن يكون أحد المتفوقين، حيث حصل على الثانوية العامة بمجموع 99.6% ويحلم بدراسة الطب والتخصص في قسم "الجراحة العامة".

وقال الإعلامي أحمد فايق إن الهدف من سلسلة حلقات البرنامج الداعمة لأوائل الثانوية العامة من المكافحين وأصحاب الظروف الصعبة هو الرجوع إلى أصل المصريين، منها عمل الطلاب في أثناء دراستهم لكسب قوتهم، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر يحدث في كبريات الجامعات على مستوى العالم، "ربنا بيجازي كل واحد تعب وشقي لأنه عادل في كل حاجة".

وتابع أنَّ العمل له أكثر من هدف مثل كسب الخبرات وأن يصبح الإنسان قادرًا على مواجهة الحياة، مشددًا على أنَّه سيكرر الأمر نفسه مع أبنائه، على غرار ما فعله والده معه.

وأردف "فايق": "مشهد الدكتور إبراهيم عبدالناصر بائع الفريسكا رائع وهو نموذج حقيقي للشخصية المصرية المكافحة، ووالده قال لي إن أزمة كورونا مرت بشكل صعب عليه بسبب توقف العمل خلالها"، متابعًا: "هدف الحلقة إننا نعرف إزاي الحاج عبد الناصر ربى أولاده، عشان نتعلم منه إزاي نربي عيالنا".