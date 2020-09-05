تطبيق لاكتشاف أمراض القلب.. مشروع تخرج لطلاب حاسبات كفر الشيخ

نفذ طلاب الفرقة النهائية في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ، من قسمي "علوم الحاسب وهندسة البرمجيات" مشروع تخرجهم بعنوان "العناية القلبية المتخصصة" Cardiac Custom Care" أو C3 والذي يقوم بالكشف على المرضى واكتشاف أمراض القلب.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورعمرو أبوهاني، المدرس بقسم نظم المعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة وبمشاركة 6 طلاب وهم علي أحمد سمير "قائد الفريق ومهندس التعلم العميق" وأحمد عبدالرحيم وعبد الرحمن حسن وعبد الله رضا رشوان ومروان طارق ومينا إيهاب.

وأوضح الطلاب أن التطبيق يعمل على أجهزة الأندرويد - ويعتمد على تكنولوجيا التعلم العميق "Deep Learning" وخوارزميات التحسين "Optimization Algorithms"، والتي تعتمد على تحليل وتشخيص صوت القلب، كما يجري التطبيق الكشف عن أمراض القلب والتي تعتبر واحدة من أهم وأخطر أسباب الوفاة.

ويمثل التطبيق طبيب شخصي في حياة الأفراد ويلعب دورا مهما في الكشف المبكر عن أمراض القلب، لذلك فإنه يعد من أهم عوامل العلاج، وتعتبر دقة النتائج من أهم عوامل نجاح فكرة التطبيق، حيث وصلت إلى 96 بالمائة من إجمالي الحالات التي جرى اختبار التطبيق عليها.

وقدم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب على تميّز أفكار مشروعات تخرجهم، مؤكدا أن استراتيجة الجامعة تركزعلى الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي بجانب الدراسة الأكاديمية من خلال تطوير مهارات الطلاب التقنية لتقديم حلول برمجية لمشكلات معاصرة.

وأشار إلى حرص الجامعة على خدمة المجتمع بمشروعات تخرج الطلاب، والتي تمثل أيضا أهم محاور خطة تحويل الجامعة إلى الجامعة الذكية من خلال استخدام البرامج الإلكترونية.

وأشاد دسوقي، بتنوع المشروعات التي قدمها الطلاب هذا العام بين تطبيقات الإنترنت والموبايل، فضلا عن تنوع مجالات تطبيق الحلول البرمجية أيضا، داعيا خريجي كلية كلية الحاسبات والمعلومات التحلي بالمسؤولية وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم بالجد والاجتهاد والمثابرة والإخلاص.