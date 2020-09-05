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ضبط شخص بحوزته 41 كرتونة "خمور مغشوشة" بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
02:55 م | السبت 05 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، القبض على شخص بحوزته 41 كرتونة مواد كحولية "خمور" مغشوشة، مدون عليها تاريخ صلاحية مزور.

تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء عصام يس، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بضبط شخص يُدعى "م. ع."، 39 سنة، مقيم بدائرة قسم الأقصر، صاحب شركة مواد كحولية بمدينة طيبة شمال المحافظة، وبحوزته 41 كرتونة مواد كحولية، جرى تغيير تاريخ صلاحيتها الأصلي، ووضع تاريخ آخر عليها، عقب انتهاء فترة صلاحيتها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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