وحدة لرصد مخالفات البناء بالإسكندرية.. والمحافظ: نفذنا 2844 قرار إزالة

أصدر محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، اليوم السبت، قراراً جديداً يحمل رقم 583 لسنة 2020، يقضي بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية.

وبموجب هذا القرار، تعمل الوحدة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أي مخالفات للبناء، سواء بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وأكد الشريف، في بيان أصدره اليوم، أن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات متعلقة بالبناء وفقًا لقانون 119 لسنة 2018.

وأوضح المحافظ أنه جرى تنفيذ 2844 قرار إزالة خلال 8 أشهر، بدءاً من أول يناير الماضي، وحتى الآن، من بينها 1267 حالة إزالة فورية، من خلال وحدة الإزالة التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.