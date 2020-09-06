الطقس اليوم الأحد 6-9-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع تكون شبورة مائية صباحا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية تنتشر صباحا، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلا فتكون معتدلة على القاهرة والوجة البحري، لطيفة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا بنسبة 30% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فيكون طقس الأحد، حارا ورطبا نسبيا، مائلا للحرارة ورطبا على المناطق الساحلية، مع وجود فرصة لتكون الضباب، ليلا.