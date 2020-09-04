وزير الأوقاف من جنوب سيناء: بالإيمان والعلم ترتقي الأمم

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين بمدينة الطور بجنوب سيناء، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ الإقليم، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وجاءت الخطبة تحت عنوان " العلم والإيمان"، أوضح وزير الأوقاف خلالها، أن الإيمان ليس مجرد كلام، فالإيمان اعتقاد صادق وسلوك قويم، وأخلاق حميدة، لكون الإيمان هو العمل أي ما وقع في القلب وصدقه العقل.

وتابع وزير الأوقاف، بأن المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، ولا إيمان لمن لا أمان ولا عهد له فالإسلام ليس كلام وإنما هو أخلاق وقيم، والإيمان الحقيقي هو الذي يقوم على الصدق والأخذ بأسباب العلم، لأننا بحاجة إلى الإيمان والعلم معًا لكي ترتقي الأمم.

وأكد ضرورة الحفاظ على هيبة المساجد، مضيفا أن ما جرى بناؤه خلال الفترة السابقة من مساجد بالمدن الجديدة يعد طفرة، لافتا إلى أنه جرى إعادة وتجديد نحو 3600 مسجدً، بخلاف ما جرى تجديده بالجهود الذاتية.