وزيرا خارجية مصر والبحرين يؤكدان دعمهما للحل السياسي للأزمة الليبية

رحب وزيرا خارجية مصر والبحرين، بأي مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، كما أكدا تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، شددا على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني؛ لبحث العلاقات الثنائية الوطيدة والممتدة.