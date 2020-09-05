رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرا خارجية مصر والبحرين يؤكدان دعمهما للحل السياسي للأزمة الليبية

كتب:

وكالات
04:12 م | السبت 05 سبتمبر 2020
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

رحب وزيرا خارجية مصر والبحرين، بأي مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، كما أكدا تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، شددا على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني؛ لبحث العلاقات الثنائية الوطيدة والممتدة.

اقرأ المزيد:

البحرين ترحب بحكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

البحرين والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون العسكري

البحرين تلغي شرط الحجر الصحي للسياح الأجانب

ملك البحرين: أهمية تحقيق السلام العادل المؤدي لدولة فلسطينية ذات سيادة

البحرين توافق على مرور الطائرات الإسرائيلية من وإلى الإمارات في مجالها