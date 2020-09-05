ضبط 40 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

شنت أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة المنيا عدة حملات على المخابز البلدية والأسواق، اليوم، أسفرت عن تحرير 40 مخالفة متنوعة، ضمن جهود أجهزة المحافظة لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت هذه الحملات تنفيذاً لتكليفات محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس.

من جانبه أوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 40 مخالفة تموينية، منها 17 مخالفة نقص وزن، للمخابز البلدية، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وذبح خارج السلخانة، ومنتجات مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وقضايا تموينية أخرى متنوعة.