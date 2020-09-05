الشريف: افتتحنا 7 مساجد بديلة عن الزوايا المخالفة التي هُدمت

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شهدت أمس افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بديلة لبعض الزوايا المخالفة التي هُدمت، مشيرًا إلى أن هذه الزوايا كانت عبارة عن مساجد عشوائية مسقوفة بالسعف والنخيل ولا تليق بالصلاة فيها، وتم هدمها وإنشاء مساجد كبيرة مكانها.

وأضاف "الشريف"، عبر "سكايب" مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مساحة أقل مسجد ضمن المساجد السبعة تتراوح بين 750 و1000 متر، ومصمم على أحدث طراز حضاري إسلامي، ومزين بالرخام والزخارف الإسلامية الرائعة.

وتابع أن كل مسجد به فصول لمحو الأمية، ووحدة صحية، ومكتب تحفيظ قرآن، مشيرًا إلى 4 مساجد أخرى سيتم تسليمها لوزارة الأوقاف يوم الأحد المقبل.

وذكر المحافظ أن "المساجد التي اُفتتحت تكذّب ادعاءات الآخرين، الذين قالوا إننا نهدم المساجد ونتركها، ولكن بالعكس نحن نهدم الزوايا ونبني مكانها مساجد أفضل وأكبر منها، وتكون مساجد جامعة لخدمة المواطنين سواء في بشاير الخير أو على محور المحمودية".