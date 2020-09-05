إزالة 3092 حالة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة ببني سويف

أعلن محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، عن إزالة 3092 مخالفة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، على مدار 160 يوماً، منذ بدء تطبيق الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، في 25 مارس الماضي، للوقاية من فيروس "كورونا"، وحتى اليوم السبت.

وأوضح المحافظ أن المخالفات التي تمت إزالتها من بينها 2218 حالة تعديات على الأراضي الزراعية، و874 تعديات على أملاك الدولة، منها 841 مخالفة تعديات بالبناء، و33 تعديات بالزراعة، بالإضافة إلى إزالة 338 حالة بناء مخالف.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، اليوم السبت، للتقريراليومي الذي عرضه السكرتير العام، اللواء هشام شادي، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة "كورونا".

وأكد "غنيم" أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أوالمستجدة، مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضي الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، الذي توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة.