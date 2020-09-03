ننشر أسماء المقبولين بمدارس التمريض في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، اليوم الخميس، قبول 242 طالباً وطالبة بمدارس التمريض بالصف الأول للعام الدراسي 202/2021، بينهم 208 طالبات في 7 مدارس تمريض "بنات" و34 طالبًا " بنين" في مدرسة تمريض "باروط" بعد إنتهاء الإختبارات واستيفاء شروط القبول.

وجاء توزيع الطلاب بمدارس التمريض كالتالي: 31 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف، و29 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، و30 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، و29 طالبة بمدرسة تمريض ببا، و30 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، و30 طالبة بتمريض الواسطى، و29 طالبة بمدرسة تمريض إهناسيا، بجانب 34 طالبا " ذكور" بمدرسة باروط.

ووجهت مديرية الصحة الطلاب المقبولين " بنات وبنين" إلى سرعة تقديم الملفات و الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، وحال مخالفة ذلك "يعتبر تنازلاً من الطالبة/ الطالب وولى الأمر عن التقدم للمدرسة وأنه لا تقبل أية أعذار ، ولا يجوز تقديم الملفات بعد انتهاء الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب.