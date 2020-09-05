أبرز مشروعات محاور وكباري القاهرة والجيزة آخر 6 سنوات

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة طفرة إنشائية فى مجال الطرق على مدار آخر ست سنوات مما أحدث نقلة نوعية وذلك للحد من الكثافات المرورية وفتح محاور جديدة أغلبها شرق مدينة نصر وربط القاهرة بالمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية.

ومن أبرز تلك المشروعات القومية:

- جسر "تحيا مصر" بمحور روض الفرج أعلى النيل يتضمن 6 مسارات مرورية في كلا الاتجاهين، ويمتد على طول 540 مترًا، ويبلغ ارتفاع أعمدة الجسر 96 مترًا عن سطح الماء، ويربط شرق العاصمة القاهرة بغرب أعلى نهر النيل، ويربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا.

- كوبريان على طريق السويس هما كوبري الجفرة "الشهيد سيد عبد الحفيظ"، وكوبري عوبيد، يبلغ طول أحدهما 1300 متر، والآخر 1400 متر، ويضم كل كوبري 2 حارة بكل اتجاه، بعرض إجمالي 20 مترا من كوبري أبو غزالة حتى الطريق الدائري حتى حديقة الأسرة - ومن كوبري أحمد بدوي حتى الطريق الدائرى الإقليمي.

- طريق "شبرا ـ بنها الحر" بطول 40 كيلو متر وعرضه 41 مترا، يضم 4 حارات عرض الحارة الواحدة 3.65 متر، ويشمل 38 كوبريا بالإضافة 24 نفقا ويبلغ متوسط زمن الرحلة عليه 25 دقيقة.

- محور "النزهة - الميرغني - الخليفة المأمون" بطول 12 كيلو مترا و5 كباري "الحجاز - الجلاء - السبع عمارات - الميرغني – العروبة".

- محور"أبو بكر الصديق - تحيا مصر" بطول 18 كيلو مترا، و18 كوبريا "ألماظة - سفير - المحكمة - ابن الحكم - الحلمية - المطرية - عمر المختار- الأميرية".

- محور الطريق الدائري - جوزيف تيتو طريق النصر بطول 21 كيلومترا ويضم 7 كباري "يوسف عباس - الطيران - عباس العقاد - المشير أبو غزالة - الصاعقة - جوزيف تيتو - توسعة وتطوير طريق القاهرة - السويس الصحراوي بطول 46 كيلومترا"، و6 كباري "الجيش - جاردينيا- طريق الداعم - القاهرة الجديدة - حديقة الأسرة - الشروق".

- محور الفريق إبراهيم العرابي بطول 13.5 كيلومتر يضم 5 كباري وهي "تقاطع جسر السويس حتى بيرتي - جمال عبد الناصر حتى الطريق الدائري - مصطفى كامل حتى اسيبكو- بيرتى حتى جمال عبد الناصر- الطريق الدائرى حتى مصطفى كامل- اسيبكو حتى الجبل الأصفر- الجبل الأصفر حتى ترعة الطوارئ - ترعة الطوارئ حتى بلبيس".

- محور روكسي رمسيس 6 طرق من "شارع السيل - المقريزى- ابن سندر- الخليفة المامون- خلف وزارة الدفاع- روكسى- رمسيس " الدمرداش- غمرة - رمسيس".

- 6 كباري مشاة بمصر الجديدة.

"المدرسة الانجليزية، سنترال الماظة، العروبة، مستشفى مصر للطيران"

- 2 كوبري مشاة على طريق السويس

"سيتى سنترألماظة، مستشفى الكهرباء"

6 كباري

كوبري مدينتي

كوبري المطار

كوبري المشير أبو غزالة

كوبري الهايكستب مع طريق السويس الجديد

كوبري تقاطع طريق السويس مع محطة النقل الجماعي

كوبري تقاطع جوزيف تيتيو مع الطريق الدائري

6 كباري شرق مدينة نصر "المرحلة الأولى"

أعلى الجلاء السبع عمارات، ميدان المحكمة، كوبري الحجاز، ميدان سفير، كوبري ألماظة

المرحلة الثانية 13 كوبري

كوبري ميدان ابن الحكم

كوبري ميدان المطرية

كوبري ميدان الحلمية

كوبري ميدان الأميرية

كوبري عمر المختار

كوبري أعلى دائري شبرا بنها

كوبري يوسف عباس

كوبري عباس العقاد

كوبري الطيران

كوبري العروبة

وفي محافظة الجيزة:

محور ترعة الزمر الحر يربط بين شمال وجنوب المحافظة ورفع كفاءة الطرق السطحية حول مسار المحور لتحسين الحركة المرورية للطرق الداخلية.

وينقسم المشروع إلى ثلاثة قطاعات بدء من الطريق الدائرى شمالاً (الوراق) وحتى الدائرى جنوباً (المنيب) مروراً بالمحاور (ميدان الجيزة و26 يوليو وصفط اللبن وجامعة الدول العربية).