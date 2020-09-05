محافظ القاهرة: 25 يوما متبقية على انتهاء "مهلة التصالح"

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه لم يتبق سوى 25 يوما فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح في مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدا على استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ القاهرة أعمال ازالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 شارع الكابلات بالأميرية كان صاحبه قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار وقام بزيادة 4 أدوار إضافيةـ بالمخالفة للترخيص الصادر ولم يستجب لكل إنذارات الإزالة أو يتقدم للتصالح.

وشدد محافظ القاهرة على أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.