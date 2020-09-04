رئيس "مياه القاهرة": "قراءتي" يتيح للمواطن تسجيل القراءة عبر هاتفه وإرسالها لنا خلال 15 يوما

كشف المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن تطبيق «قراءتى» يتيح للمواطنين إرسال قراءة عداد مياه الشرب من منازلهم دون الحاجة لقارئ للمرور عليهم كل شهر. وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إن الخدمة مميزة، وإن 1.5 مليون مواطن يستفيدون منها.

ماذا عن تجربة تطبيق «قراءتى»؟

- نحن حالياً فى طور التجربة لتطبيق «قراءتى» للتيسير على عملاء الشركة، وبإمكان المواطنين فى القاهرة وأى محافظة أخرى الدخول إلى التطبيق من خلال الهاتف المحمول وإرسال قراءة عداد المياه دون الحاجة إلى القارئ، فالشركة أتاحت التطبيق مجاناً.

ما مواعيد تسجيل قراءة العداد؟

- يمكن للمواطن تسجيل قراءة العداد فى الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر من خلال الهاتف المحمول عبر تطبيق «قراءتى»، وبالتالى على المواطن حسن استخدام تلك الخدمة.

«الشيمى»: التطبيق الجديد يقضى على شكاوى المواطنين من تغيب القارئ.. و1.5 مليون عميل يستفيدون منه

هل التطبيق يقضى على مشكلة تراكم القراءات؟

- نعم، لأنه يتيح للمواطن إضافة صورة العداد، ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكّد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلى.

هل الخدمة متاحة بكل شركات المياه على مستوى الجمهورية؟

- نعم، متاحة بكل شركات مياه الشرب بجميع المحافظات.

كيف يمكن استخدام تطبيق «قراءتى»؟

- بمجرد الدخول للرابط، يتم الضغط على خانة «ليس لدىّ حساب» أو «إنشاء حساب جديد»، ثم يتمّ تسجيل بيانات العميل، كما فى فاتورة المياه.

كيف يتمكن المواطن من تسجيل القراءة على الهاتف وإرسالها للشركة؟

- توجد عدة خطوات مبسطة لا بد من اتباعها، وهى كما يلى: إدخال اسم المستخدم الذى أنشأ الحساب، واسم المشترك الموجود فى الفاتورة، إضافة إلى البريد الإلكترونى «اختيارى»، ثم إدخال رقم المشترك، «رقم العميل»، الموجود فى الفاتورة، واختيار الشركة التابعة للمشترك والموجودة فى الفاتورة، وبعد اختيار الشركة تظهر خانة اختيار الفرع التابع للعميل والموجود فى الفاتورة، وإدخال الرقم القومى الخاص بالعميل وإدخال التليفون المحمول الخاص بالعميل. وكلمة مرور مناسبة والتأكّد من صحتها ثم الضغط على زر إنشاء حساب ثم إدخال القراءة.

هل سيتم تعميم التجربة قريباً؟

- بعد إتمام المرحلة التجريبية ومعالجة أى أخطاء تنجم عنها، سيتم تعميم التجربة والاعتماد عليها بشكل كلى.

حدثنا عن مزايا استخدام تطبيق «قراءتى»؟

- هناك عدة مزايا للتطبيق، أولها: التعامل المباشر للعميل مع الشركة وإدخال بياناته وقراءة العداد بنفسه، أيضاً بإمكان المواطن تسجيل أكثر من قراءة، خاصة إذا كان له أكثر من عقار أو شقة، علاوة على التخلص من أى مشكلة تنجم عن القارئ.

ما موقف قراءة العدادات بعد نجاح التجربة وتطبيقها؟

- ستزول مهنة قارئ العداد والتخلص من أى مشكلات أو شكاوى ترد بشأن بعضهم، فالقاهرة، على سبيل المثال، بها 500 قارئ، سيتمّ توزيعهم على أعمال أخرى.

هل العميل مؤهل للدخول فى تلك التجربة؟

- علينا مراعاة كل العملاء، وأى عميل هاتفه لا يسعفه لاستخدام الخدمة، فهناك متسع من الوقت لتعميم التجربة.

هل ترِد للشركة شكاوى حول قرّاء العداد يدوياً؟

- للأسف أغلب الشكاوى التى ترد للشركة تكون حول قراء العداد، إما اتهامات من المواطنين للقراء بالتغيب وعدم المرور للحصول على قراءة العداد، أو لجوء عنصر من قراء العدادات إلى الاستخفاف بالعمل والتزويغ على المقاهى و«ضرب» أى أرقام لقراءة العداد، وحال اكتشاف أمره يتمّ اتخاذ إجراءات رادعة بشأنه، فالشركة لا تقبل إلا الدقة وحصول العميل على حقه.

لدينا ١٥ مليون مواطن بالعاصمة يستهلكون 5٫5 مليون لتر بمتوسط استهلاك 300 لتر يومياً

كم عميلاً مشتركاً فى شركة مياه الشرب بالقاهرة؟

- لدينا 1.5 مليون عميل مشترك فى شركة مياه القاهرة، ونغطى احتياجات نحو 15 مليون نسمة بالعاصمة، فالقاهرة وحدها تستهلك خُمس استهلاك الجمهورية.

كم يبلغ استهلاك العاصمة من مياه الشرب؟

- نحو 5.5 مليون لتر مكعب.

ما متوسط استهلاك الفرد يومياً؟

- استهلاك الفرد يقدر بـ300 لتر يومياً، وهذا معدل استهلاك كبير عن المعدلات العادية، فعلى سبيل المثال: المواطن فى ألمانيا يستهلك من 90 لـ100 لتر يومياً.

ترشيد الاستهلاك

نعانى أزمة مياه بسبب سد النهضة الإثيوبى، ويجب على المواطنين تحمل المسئولية وإدراك خطورة الموقف والعمل على ترشيد استهلاك المياه، ووقف أى أعمال هدر لها، فالشركة مثلاً تلجأ إلى استخدام القطع الموفرة للحفاظ على كل قطرة مياه.