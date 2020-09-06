ضبط كمية من الألبان والجبن الفاسد داخل مصنع بالمنيا

نجح جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بالمنيا في ضبط 9 أطنان أجبان مصنعة ومواد إنتاج 4.5 طن ألبان غير صالحة للاستخدام.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، بنجاح فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالاشتراك والتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية والطب البيطرى ومباحث التموين فى ضبط مصنع غير مرخص لانتاج الجبن على مساحة 2 فدان باستخدام خامات مجهولة المصدر وتفتقر لأدنى مواصفات الجودة والاشتراطات الصحية مما يضربصحة وسلامة المستهلكين .

وأضاف رئيس الجهاز أنه في ضوء ضبط كميات كبيرة من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الأدمي وممتلئة بالحشرات أكثر من مرة تتبعنا عمليات التجميع لرصد المصنع فور ورود معلومات للجهاز ورصده لبعض عينات من منتجات المصنع والتى تبين عدم صلاحيتها للاستخدام ، فقد تم التنسيق مع الجهات الرقابية بالمحافظة وإعداد حملة مشتركة توجهت إلى مقر وكر المصنع فى مركز مطاى بمنطقة مطاى البلد بجوار كوبرى باغوص والذى سبق ضبطه وإصدار أوامر بالغلق إلا أن المصنع المخالف لم يلتزم، وفاجأت الحملة جميع العاملين وتم ضبط 4 أطنان من الأجبان المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى (بدون بيانات)، 3 أطنان من المواد الداخلة فى التصنيع، و2 طن منتجات أجبان تامة الصنع وجاهزة للبيع والتداول، و4500 لتر ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتبين قيام المصنع باستخدام علامات تجارية وهمية لأنواع الجبن المختلفة تحت اسماء (مكة، البركة، موزاريلا ، دانتى ، سفن ستار ، ديالا ، واو ) وجميعها غير مسجل بادارة العلامات التجارية ، وقد تم التحفظ على المنتجات وسحب العينات اللازمة وإرسالها للفحص والتحليل بمعرفة الجهات المختصة وتحرير المحضر رقم 7585 لسنة 2020 جنح مركز مطاى بمحافظة المنيا وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .