ماجدة زكي وماراثون الدراما المصرية

حققت الفنانة ماجدة زكي، طيلة مشوارها الفني، الذي بدأ قبل نهاية السبعينات من القرن الماضي، نجاحات كثيرة، أهلها لأن تقف أمام كبار النجوم أمثال عادل إمام، نور الشريف، يحيى الفخراني، محمود ياسين، وحصولها على البطولة المطلقة لكثير من الأعمال الدرامية.

في الساعة التاسعة مساء السبت، عرضت قناة الحياة، الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، بطولة ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي، خالد زكي، إخراج مجدي أبو عميرة.

وحقق مسلسل قوت القلوب، بجزئه الأول نجاحًا كبيرًا، الأمر الذي شجّع صناعه على العمل بشكل مكثف للانتهاء من تصوير الجزء الثاني.

وكانت قناة الحياة، قد بدأت من يوم الأحد الماضي 23 أغسطس وحتى الجمعة 4 سبتمبر، عرض حلقات مجمعة من الجزء الأول لمسلسل قوت القلوب.

مسلسل قوت القلوب من نوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ماجدة زكي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقى، وسهر الصايغ، وإسلام جمال، ومحمد أنور، ونورهان، وكارولين عزمى، وديانا هشام، وهيدى رفعت، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات.

تدور أحداث المسلسل، حول قوت التي تؤدي دورها الفنانة ماجدة زكي، وتعمل مربية بمدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها في إطار اجتماعي عائلي.

ماجدة زكي، ولدت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت بالأدوار ذات المساحات الصغيرة، ولكنها ذات بصمة مؤثرة بدأتها عام 1978 من خلال "أحلام الفتى الطائر" مع الفنان عادل إمام، للكاتب وحيد حامد، وإخراج محمد فاضل، و في الثمانينات للكاتب أسامة أنور عكاشة، والمخرج محمد فاضل، مسلسلي "أبو العلا البشري" مع الفنان محمود مرسي، و "أنا وإنت وبابا في المشمش" مع فردوس عبدالحميد، حسن عابدين، محمود الجندي، وفي التسعينات مسلسل "عائلة شلش" أمام صلاح ذو الفقار، ليلى طاهر، للكاتب أحمد عوض، وإخراج محمد نبيه.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها ماجدة زكي، "ليالي الحلمية، الدنيا وردة بيضا، من الذي لا يحب فاطمة، عباس الأبيض في اليوم الأسود"، بخلاف مسرحيات "حزمني يا، عفروتو، ألابندا".

وحققت ماجدة زكي، نجاحًا كبيرًا خلال مشاركتها للفنان نور الشريف، عددًا من الأعمال منها "عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، الرجل الآخر".

وتصدرت ماجدة زكي، دور البطولة لعدد من الأعمال الدرامية منها "كيد الحموات"، مع هالة صدقي، سوسن بدر، انتصار، للكاتب حسين مصطفى محرم، والمخرج أحمد صقر، فضلًا عن مسلسلات "كريمة كريمة"، و"حقي برقبتي"، و "أحلامك أوامر".

"الإش إش أكل الشعرية.. الإش إش لاء مكلهاشي.. غنالها غنوة رومانسية.. الإش إش لاء مغناشي"، من كلمات أغنية تتر البداية لمسلسل "حارة العوانس"، التي قام بغنائها عدد من أبطال العمل، من بينهم ماجدة زكي، نشوى مصطفي، شيرين، يوسف داود، كمال أبو رية، المسلسل قصة مهدي يوسف، إخراج سمير فرج.

وكما قدمت ماجدة زكي، مع الزعيم عادل إمام، مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، شاركته عدد من الأفلام منها "الإرهاب والكباب، الإرهابي، حب في الزنزانة".

الفنانة ماجدة زكي، شقيقة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وانفصلت ماجدة زكي عن زوجها الفنان كمال أبو رية بعد ما يقرب من 20 عامًا من الزواج وإنجاب ثلاثة أبناء.