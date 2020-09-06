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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:10 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 6 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:05

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:26

أذان المغرب 06:12

أذان العشاء 07:31

 مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:09

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:18

أذان العشاء 07:38

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:03

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:26

أذان المغرب 06:12

أذان العشاء 07:32

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:05

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:15

أذان العشاء 07:33

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:04

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:25

أذان المغرب 06:11

أذان العشاء 07:31

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