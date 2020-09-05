وكيل شباب دمياط يتابع المشروع القومي للبطل والأوليمبي

تفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، محمود أبو زهرة، مشروعات "واعدين" و"أبطال واعدين"، التي تقوم المديرية بتنفيذها ضمن المشروع القومي للبطل الأوليمبي، في منطقة "سيف الدين" بمدينة دمياط.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور عمرو أبو زيد، المشرف الفني على رياضة رفع الأثقال، وعبده الشعراوي، مدير إدارة الرياضة، تدريبات شعبة الفن التشكيلي بمركز شباب ستاد دمياط، التابعة لإدارة الطلائع.