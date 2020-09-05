هاني شاكر: ناشدنا الحكومة أكثر من مرة لإعادة الحفلات دون جدوى

قال الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة ناشدت رئيس الوزراء أكثر من مرة لإعادة نشاط الحفلات والأفراح مرة أخرى.

وأشار "شاكر" لـ"الوطن"، إلى أن الحكومة وعدت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل العودة، ولكن حتى الآن لم يتم إخطارنا بأي شيء.

تابع: "خسرنا الكثير من عوائد النقابة بسبب قرار وقف الحفلات، حيث قمنا بدفع الموسيقيين أكثر من مرة، ولكننا لن نستطيع الاستمرار فى ذلك، الموسيقيين مش قادرين يكملوا".

كانت نقابة المهن الموسيقية قد اجتمعت مع الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا بوزارة الصحة، بحضور وفد من مجلس النقابة، وناقش الاجتماع المذكرة التوضيحية لوجهة نظر النقابة، وطلبها بدء النشاط الموسيقي والغنائي.