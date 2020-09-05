حريق هائل يلتهم صيدلية في الزقازيق

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية، على حريق هائل نشب في صيدلية بمدينة الزقازيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق بصيدلية "ا" بمدينة الزقازيق.

انتقلت على الفور قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية، إلى موقع الحادث.

وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي والتهمت النيران محتويات الصيدلية.

أخمدت القوات النيران ومنعت امتدادها إلى المناطق المجاورة، وجرى تحرير محضر بالوقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.