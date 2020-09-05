رئيس التحرير

محمود مسلم

حريق هائل يلتهم صيدلية في الزقازيق

كتب:

نظيمه البحرواي
11:24 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية، على حريق هائل نشب في صيدلية بمدينة الزقازيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق بصيدلية "ا" بمدينة الزقازيق.

انتقلت على الفور قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية، إلى موقع الحادث.

وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي والتهمت النيران محتويات الصيدلية.

أخمدت القوات النيران ومنعت امتدادها إلى المناطق المجاورة، وجرى تحرير محضر بالوقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

اقرأ المزيد:

توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي في الشرقية

"صحة الشرقية" تحقق في اتهام مستشفى خاص بالتسبب في وفاة شاب

اختفاء سيدة في الشرقية.. وأسرتها: تعرضت لأبشع أنواع السحر

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان ماراثون دراجات

محافظ الشرقية يستجيب لوالد طفلة التوحد برد "التوك توك"

تشميع مركز دروس خصوصية بالزقازيق في الشرقية