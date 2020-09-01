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السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في طنطا دون خسائر في الأرواح

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
06:01 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
صوره أرشيفية

صوره أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية على حريق هائل بشقة سكنية بشارع 25 كوكاكولا بجوار المطافي والمخبز الآلي بطنطا.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مركز شرطة طنطا بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بشقة سكنية بشارع 25 كوكاكولا بجوار المطافي والمخبز الآلي.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وجرت السيطرة على النيران وتحرر محضر بالحادث، وجار ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق وتحديد أسبابه وحجم الخسائر والتلفيات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

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