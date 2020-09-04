نيابة طنطا تخلي سبيل مدرس متهم بإعطاء دروس خصوصية

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار ياسين زغلول، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة أول طنطا، بإخلاء سبيل مدرس لغة إنجليزية بضمان محل إقامته بعد ضبطه أثناء إدارته سنتر للدروس الخصوصية دون ترخيص.

وجاء ذلك عقب ضبط المدرس المذكور مساء أمس الخميس، حال قيامه بإعطاء عدد من الطلاب درسا خصوصيا في إحدى الشقق بدائرة قسم أول طنطا، لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتجميع عدد من الطلاب.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام مدرس يدعى "م. ع" معلم لغة إنجليزية، بإعطاء دروس خصوصية لعشرات الطلاب داخل سنتر تعليمي بأحد العقارات بدائرة قسم أول طنطا.

انتقلت الأجهزة الأمنية، برئاسة الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا، إلى محل البلاغ ، وجرى ضبط المدرس، لقيامه بإدارة شقة سكنية بالعقار محل البلاغ كسنتر تعليمي للطلاب، وتبين تواجد عدد من الطلاب وجرى صرفهم وغلق المكان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.