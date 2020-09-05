بالصور.. أمطار غزيرة على طريق "مرسى علم - إدفو"

شهد طريق "مرسى علم - إدفو"، جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة، من المتوقع زيادة غزارتها خلال الساعات القادمة، على المناطق الجبلية جنوب المحافظة.

وأوضحت إدارة مرور البحر الأحمر أن حركة الطرق لم تتأثر بسقوط الأمطار، مؤكدةً انتشار الخدمات المرورية على جميع الطرق، للتعامل مع أي طارئ.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على المناطق الجبلية.

وشهدت المناطق الجبلية القريبة من قرية "النصر"، عند الكيلو 85 على طريق "سفاجا - قنا"، سقوط أمطار غزيرة، بلغت حد السيول، مساء اليوم، وسط حالة من الفزع انتابت عدداً من البدو من سكان المناطق الجبلية.