تقرر تعيين اللواء خالد شحاتة رئيساً لحي مصر القديمة، وذلك في إطار الحرص على ضبط منظومة العمل المحلي، ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة بمحافظة القاهرة، وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والنظافة، بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر بيان لمحافظة القاهرة أن قرار تعيين اللواء "شحاتة" رئيساً لحي مصر القديمة يأتي تتويجاً لجهوده في تطوير الأحياء التي عمل بها خلال الفترة السابقة، في كافة الملفات، واحتياج حي مصر القديمة، في هذه المرحلة، إلى شخصية لديها الخبرة في العمل المحلي، نظراً لوجود عدد كبير من الملفات التي تحتاج إلى سرعة الإنجاز.

ووجه محافظ القاهرة رئيس الحي الجديد ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، لتنفيذ توجيهات الدولة في إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، ومنع مخالفات البناء، والعمل على التسهيل للمواطنين في التصالح في مخالفات المباني، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس "كورونا" المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير‪.‬

يذكر ان اللواء خالد شحاته كان يشغل منصب رئيس حي السلام أول، ثم رئيساً لحي طرة، قبل أن يتولى رئاسة حي حلوان.