"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الفواكه متساقطة الأوراق

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الفواكه متساقطة الاوراق مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات الفنية التي اعدها معهد بحوث البساتين، بالنسبة للفاكهة المتساقطة (التفاح-الكمثرى-الخوخ-المشمش-البرقوقوق-الكاكى) في الآتي:

بالنسبة للرى:يكون الرى فى الأراضى القديمة مرة كل10-15 يوم.

وفى الرى بالتنقيط فى الأراضى الجديدة 2-3 مرات فى الأسبوع بمعدل 50-80 لتر ماء للشجرة على حسب طبيعة التربة ويراعى فى أشجار الخوخ تباعد فترات الرى بداية من 15/9 لتهيئتها للدخول فى السكون.

التسميد:يتم ايقاف التسميد فى شهر سبتمبر لتهيئة الأشجار للدخول فى طور السكون.يتم رش أشجار الكمثرى والبرقوق والتفاح بحمض البوريك بمعدل1,250 كجم، 650 لتر ماء للفدان خلال الشهر.

المكافحة:متابعة مكافحة حفارات الساق وخنافس القلف حسب توصيات وزارة الزراعة.

ملحوظة:للحد من انتشار الاصابة بمرض اللفحة النارية فى أشجار الكمثرى يتم الحد من الافراط فى التسميد الأزوتى وخصوصا اضافة اليوريا لعدم حدوث تكوين أفراخ مائية.

تكون سبب لحدوث اصابة بكتيرية المسببة للمرض فى الموسم الثانى عند التزهير.

والحفاظ على نسبة ال C/ N يحدث تكون فى صالح المواد الكربوهيدراتية عن طريق تقليل إضافة الأزوت خاصة فى الأشجار التى تحمل الثمار على دوابر.