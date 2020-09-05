رئيس مرسى مطروح: رفع 450 طن قمامة وإنارة الطريق الدولي

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، أن جهاز النظافة بالمركز يقوم برفع أكثر من 450 طناً من القمامة يومياً، صباحاً ومساءً، بنطاق 6 أحياء بالمدينة والمناطق والعزب.

وقال "عبد الرازق"، في تصريحات اليوم، إنه يجري حالياً إصلاح وصيانة كابلات أعمدة الإنارة بمدخل المدينة، وكل من الطريق الدولي من المدخل الشرقي، وطريق السلوم، و"القصر - عجيبة"، بالإضافة إلى حل شكاوى المواطنين بـ"علم الروم"، و"العزبة السودانية"، و"العزبة الغربية"، وشارع المحطة.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح على ضرورة مواصلة جهود إدارة التشجير في أعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الأشجار، وزارعة نباتات وأشجار الزينة بمدخل حي "الشروق"، ومنطقة "الكيلو 1".

كما أكد على استمرار جهود رجال التطهير لتعقيم المصالح الحكومية والمدارس والمنشآت الشرطية ومحطة القطار والموقف والسيارات المقبلة للمدينة، بالمداخل الثلاثة، شرقاً وغرباً وجنوباً، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس "كورونا".