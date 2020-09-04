رئيس التحرير

محمود مسلم

"تعليم مطروح" تُشارك فى دورة توعوية عن الهجرة غير الشرعية

كتب:

محمد بخات
08:14 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح

الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح له، اليوم، إن المديرية شاركت في فعاليات الدورة التدريبية للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، المدعومة من برنامج الغذاء العالمى، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال "النيلى" إن الدورة أقيمت "أون لاين" بمشاركة إدارة التعليم المجتمعى بالمديرية ومجموعة من المدارس بمحافظة مطروح والمحافظات الأخرى، فضلاًا عن مشاركة نخبة من خبراء برنامج الغذاء العالمى والتعليم والهجرة.

اقرأ المزيد:

وكيل تعليم مطروح: انعقاد لجنة تظلمات الثانوية العامة السبت المقبل

وكيل "تعليم مطروح" يناقش مشاكل الترقيات مع مدير أكاديمية المعلمين

وكيل "تعليم مطروح": مركز التطوير التكنولوجي يواكب التقدم العلمي

وكيل تعليم مطروح يبحث مع مجلس الأمناء الاستعداد للعام الدراسي الجديد