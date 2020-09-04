"تعليم مطروح" تُشارك فى دورة توعوية عن الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح له، اليوم، إن المديرية شاركت في فعاليات الدورة التدريبية للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، المدعومة من برنامج الغذاء العالمى، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال "النيلى" إن الدورة أقيمت "أون لاين" بمشاركة إدارة التعليم المجتمعى بالمديرية ومجموعة من المدارس بمحافظة مطروح والمحافظات الأخرى، فضلاًا عن مشاركة نخبة من خبراء برنامج الغذاء العالمى والتعليم والهجرة.