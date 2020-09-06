رواد التواصل عن السيارات الجديدة: "نشتري هيونداي ألنترا ولا باسات"

خلال الفترة الأخيرة تم طرح العديد من الطرازات المختلفة لعدد من العلامات التجارية داخل سوق السيارات المصرية، وبعدما أطلقت مجموعة (جي بي أوتو غبور) الشكل الجديد من سيارة "هيوندا ألنترا CN7" 2021 بـ7 فئات من التجهيزات المختلفة، والتي بدأت أسعارها من 315 ألف جنيه للفئة الأولى منها وتم تغيير الفئة الأخيرة بـ 485 ألف جنيه، تم طرح السؤال من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "اجيب ألنترا الشكل الجديد ولا باسات بالسعر دا".

سلطت "الوطن" الضوء على مجموعة من الطرز المختلفة والتي تدخل "هيونداي ألنترا" الشكل الجديد دائرة "الفئة السعرية" معهم، ومنها (فولكس فاجن باسات، سكودا سوبيرب، أوبل جراند لاند، أوبل انسجنيا، بيجو 508، سيتروين C5 ايركروس، اودي Q2، أودي A3).

باسات

تتوفر "فولكس فاجن باسات" داخل السوق المصرية بفئة واحدة الأعلى تجهيزًا بسعر 485، وبمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 1.4 لتر (1400 سي سي)، ومزود بشاحن توربيني ينتج قوة قدرها 150 حصانا، عزم دوران أقصي 250 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى الـ100كم/س خلال 8.9 ثانية، وتستهلك من الوقود متوسط 5.1 لتر لكل 100 كم، وبجنوط رياضية 17 بوصة، وأنظمة للأمان منها (الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EDD، الثبات الإلكتروني، مراقبة ضغط الإطارات، التحكم في محدد السرعات، وفرامل يد كهربائية، وحساسات مطر، وأنظمة مساعدة صعود المنحدرات، والنظام الذكي لركن السيارة، ونظام ملاحي GPS ).

سكودا سوبيرب

تتوافر النسخة المحسنة من السيارة السيدان "سوبيرب" متوسطة الحجم العائلية داخل السوق المصرية بسعر 490 للفئة الأعلى تجهيزًا، بمحرك تربو 4 أسطوانات بسعة لترية 1.4 لتر (1400 سي سي) وينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران أقصى 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي الـ100 كم/س خلال 8.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 220 كم/س، وتستهلك من الوقود متوسط 6.2 لتر لكل 100 كم، وتأتي بأنظمة أمان منها (وسائد امامية للركاب بالأمام والخلف، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج حفظ الثبات الإلكتروني).

أوبل أنسجنيا

تتوافر أوبل انسجينا داخل السوق المصرية بفئتين الأعلى تجهيزًا منها يصل سعرها إلى 470 ألف جنيه، بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.6 لتر (1500 سي سي) ينتج قوة 165 حصان، وبعزم دوران 250 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات.

تستهلك السيارة من الوقود متوسط 5.9 لتر لكل 100 كم، وتأتي بجنوط قياس 18 بوصة، ومزودة بوسائل أمان منها (الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكترونى للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP).

بيجو 508

تتوافر السيارة داخل السوق المصرية بـ3 فئات تصل الأعلى تجهيزًا منها إلى سعر 460 ألف جنية، وبمحرك رباعي الإسطوانات، بسعة لترية 1.6 لتر (1600 سي سي) ينتج قوة 165 حصان، وعزم دوران اقصى يصل إلى 240 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات .

تستهلك السيارة من الوقود متوسط 9.7 لتر لكل 100 كم، وتتميز بعدة وسائل للأمان منها (وسائد وستائر هوائية أمامية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، مع نظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل، ونظام تنبيه لضغط الأطارات، وخاصية التحكم الإلكتروني في توازن السيارة، وقفل أوتوماتيكي للأبواب مع التحرك).

أودي A3

تتوافر الفئة الأعلى تجهيزًا للسيارة "أودي A3" داخل السوق المصري بسعر 460 ألف جنية، بمحرك من 3 أسطوانات بسعة 1 لتر (1000 سي سي) ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، وتتسارع من حالة الثبات وحتي الـ100 كم/س خلال 9.9 ثانية.

يتوسط استهلاكها من الوقود لكل 100 كم حوالي 5.1 لتر، وتتميز بعدة وسائل للامان منها (الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكترونيESC، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاإطارات، نظام زر تشغيل وإقاف المحرك)