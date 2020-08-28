إميك: انخفاض مبيعات السيارات المحلية 0.4% وارتفاع المستوردة 42.8%

منذ بداية العام وحتي شهر يوليو الماضي، وقع انخفاض في معدل مبيعات السيارات المحلية بنسبة وصلت إلى 0.4%، حسب ما ذكره تقرير مركز معلومات سوق السيارات "اميك"؛ والذي أشار إلى انخفاض بسيط في مبيعات السيارات المحلية خلال الـ7 أشهر الماضية والتي وصلت إلى 45886 مركبة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2019 والتي وصلت إلى 46072 مركبة .

وأوضح التقرير، ارتفاعا في معدل مبيعات السيارات المستوردة خلال الشهور الـ7 من العام 2020، والتي وصلت إلى 42.8% بمبيعات 62771 مركبة، مقارنة بعام 2019 والتي وصلت المبيعات خلال تلك الفترة إلي 43970 مركبة .