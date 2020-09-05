خالد الجندي: عشوائية العبادة مرفوضة في الإسلام

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العشوائية في عبادة الله وطاعته مرفوضة في الإسلام، كون الإسلام يشترط الترتيب سواء في الصلوات أو الوضوء وغيرها، موضحا أن عشوائية الطاعة التي يمارسها بعض الناس تؤدي إلى نتائج عواقبها وخيمة، وذلك خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC".

وقال "الجندي": "مثلاً تلاقي رجل يقيم الليل حتى أصابه الإجهاد ونام قبل صلاة الفجر وضيع الفريضة على حساب النافلة، لابد أن تكون ناوياً قاصداً فاهماً مرتباً، وهذا كله متواجد في الشريعة الإسلامية سواء في الطاعات أو الأفعال والأحكام".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه أيضًا من عشوائية الطاعة أن نجد شخصيًا يؤدي الصلاة والصيام والزكاة ثم يقوم ثاني يوم بتعطيل مصالح المواطنين.