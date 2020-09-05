"النقل العام": تعاقدنا على 150 أوتوبيسا تعمل بالغاز بـ600 مليون جنيه

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، إن هناك خطة للتعاقد على 150 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي، وصل 110 أتوبيسات منها 20 مكيفا، و90 عاديا، فالهيئة خصصت أتوبيسات مكيفة والجزء الآخر غير مكيف، ليكون أمام الجمهور حق الاختيار، جاءت هذه الأتوبيسات بتكلفة 600 مليون جنيه.

وأضاف "علي"، خلال حواره على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة في خطتها الجديدة تعمل على التركيز على الأوتوبيسات التي تعمل بالغاز والأخرى التي تعمل بالكهرباء، حيث إن هناك 3000 أتوبيس نقل عام تغطى شوارع القاهرة الكبرى بأكملها، والتي تعمل بداية من مدينة بنها في القليوبية وحتى الجيزة.

وأشار رئيس هيئة النقل العام إلى أن هناك عملا على التواكب مع سياسة الدولة الحالية التي تبحث التحول للعمل بالغاز، كما أن هناك بروتوكولا مع وزارة الإنتاج الحربي من أجل تحويل الأوتوبيسات التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي، " نعمل على تحويل في المرحلة الأولى 300 أوتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار في نهاية الشهر الجاري".

وتابع: "مع التعاقد على أوتوبيسات جديدة ستضخ للعمل في خطوط قائمة بالفعل أو انشاء خطوط جديدة على حسب طلب واحتياج الجمهور المتدفق على النقل العام".